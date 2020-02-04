Blizzard предоставила геймерам автоматический возврат средств за Warcraft III: Reforged

Компания Blizzard открыла специальную страницу для запуска автоматического возврата средств за Warcraft III: Reforged.

Проблемный релиз Warcraft III: Reforged состоялся в ночь с 28-го на 29 января. Геймеры приняли ремейк в штыки — обилие багов, недоработок, общее халтурное исполнение и целый вагон невыполненных обещаний. Переиздание стало игрой с самой низкой пользовательской оценкой в истории Metacritic.

Ранее для оформления подобной операции необходимо было связываться с техподдержкой, но теперь вся процедура делается в несколько кликов. По сообщениям пользователей, рефанды одобряют в течение нескольких минут.