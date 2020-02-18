Билл Гейтс купил электромобиль Porsche. Маск разочарован

Эксперты рынка считают, что электромобиль Porsche Taycan — достойный конкурент Tesla Model S. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates) из двух машин выбрал Porsche.

В интервью с Маркесом Браунли, популярным YouTube-блогером, Билл Гейтс рассказал, что купил свой первый электромобиль Porsche Taycan, но по-прежнему считает, что для электромобилей существует несколько препятствий.

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Миллиардер не сделал никаких откровений, а сказал практически то, что известно всем. Он отметил, что главная проблема с которой сталкиваются электрокары — это их запас хода. По его мнению, во время длительных путешествий вам придется чаще заряжаться, чем заправляться. В то же время Гейтс отметил, что электрокары это экологично и чрезвычайно инновационно, и что его собственный электромобиль ему очень нравится. Экологичность очень важна для Гейтса — он помогает бороться с изменением климата на личном уровне и будучи руководителем фонда Bill & Melinda Gates Foundation.

Миллиардер имеет давнюю историю с Porsche. Например, у него была редкая модель 959, которую он более 10 лет пытался импортировать в США. Для этого даже потребовалось принять специальный закон.

Также Гейтс отдал должное компании Tesla за популяризацию электромобилей среди массовой аудитории.

«Tesla. Если вам нужно назвать одну компанию, которая помогла это сделать, то это она», — сказал Гейтс.

И все же, почему тогда Гейтс купил не Tesla, а Porsche? По мнению Джейсона Атена, который пишет о технологиях в бизнесе, неважно, электромобиль какой компании покупают люди. Главное — они выбрали более экологичную альтернативу обычной машине.

После того как Гейтс купил Porsche, Илон Маск (Elon Musk), глава компании Tesla, заявил, что познания миллиардера в электромобилях «не впечатляют».