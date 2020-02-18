Azercell выступает в качестве цифрового партнера V Фестиваля Буктрейлеров

кинематографии ежегодно во Всемирный день книги и авторского права 23 апреля. Azercell, являясь активным участником многочисленных проектов и социальных инициатив, поддерживающих талантливую и творческую молодежь, в рамках фестиваля объявляет также о номинации «Лучший мобильный буктрейлер». Так, специально созванное жюри компании оценит буктрейлеры, снятые по произведениям местных авторов на мобильный телефон. Победитель будет награжден денежной премией в размере 1000 манатов от Azercell.

Следует отметить, что Фестиваль Буктрейлеров способствует выявлению новых талантов в киноиндустрии уже на протяжении четырех лет. Фестиваль организован актером и продюсером Русланом Сабирли при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Международного Центра Мугама. «Популяризуй книгу, популяризуйся книгой!» — таков девиз проекта, который играет неоценимую роль в сохранении национального культурного наследия, а также в признании азербайджанской литературы на международной арене. Независимо от возраста, любой желающий может принять участие в конкурсе, зарегистрировавшись на официальном сайте фестиваля (www.booktrailer.az). Победители V Фестиваля Буктрейлеров будут награждены денежной премией в размере 1000 манатов за первое место, 800 манатов за второе и 500 манатов за третье место. Напомним, что прием заявок на участие в фестивале открыт со 2 февраля. Последний день подачи заявок — 1 апреля 2020 года.

Для получения дополнительной информации о фестивале, пожалуйста, посетите официальный сайт www.booktrailer.az или официальные страницы в социальных сетях:

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