Azercell провел встречу с победителями международных олимпиад

Компания Azercell провела встречу с достойно представляющими нашу страну на международных олимпиадах Абуталыбом Намазовым, Мурадом Эйнизаде, Азизом Гусейновым и Ибрагимом Тагизаде. Президент Azercell Telekom Вахид Мурсалиев, руководитель отдела Корпоративных Коммуникаций Нигяр Шихлинская, директор отдела Института образования по работе с одаренными детьми Фуад Гараев, специалист Института образования Горхмаз Мустафаев, учителя сборной по подготовке к международным олимпиадам Кянан Асгерли и Рашад Мамедов поздравили студентов с их достижениями и пожелали им успехов в будущих начинаниях.

«В последние годы наши школьники все чаще занимают призовые места на международных олимпиадах. Эта тенденция является для нас предметом особой гордости. Мы безмерно рады, что Azercell имеет особую заслугу в данном достижении наших школьников. Наша компания, всегда поддерживает проекты, направленные на развитие образования, человеческого капитала и подготовку высококвалифицированных кадров в сфере информационных технологий, и впредь планирует продолжать свою деятельность в этом направлении»,- подчеркнул Вахид Мурсалиев во время своей вступительной речи на мероприятии.

Фуад Гараев, в свою очередь, выразил признательность Azercell за оказанную поддержку. Он особо отметил совместную работу Института образования и компании Azercell по выявлению талантливых школьников в области компьютерных наук и выразил надежду на дальнейшие достижения сборной Азербайджана на следующих международных олимпиадах.

Напомним, что январь 2020 года запомнился очередными победами азербайджанских школьников на 16-й Международной Жаутыковской Олимпиаде, прошедшей с 8 по 15 января в Казахстане в городе Алматы. Так, ученик 11-го класса лицея с уклоном физики, математики и информатики при Министерстве Образования Абуталыб Намазов привез в Азербайджан первую золотую медаль по информатике за всю историю участия нашей страны на международных олимпиадах. В то же время, ученик 11-го класса того же лицея Мурад Эйнизаде выиграл серебряную медаль, а ученик 10-го класса общеобразовательной школы номер 15 города Гянджа Азиз Гусейнов — бронзовую.

Отметим, что, начиная с 2017-го года, Azercell совместно с Министерством Образования организует тренинги для школьников с целью создания условий для подготовки школьников к международным турнирам по информатике и раскрытия их научного потенциала.