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Azercell подписал Меморандум о сотрудничестве с Национальным олимпийским комитетом

Azercell

28 февраля состоялось подписание Меморандума о Сотрудничестве между Национальным Олимпийским Комитетом Азербайджанской Республики и OOO «Azercell Тelekom». Компания Azercell, которая постоянно поддерживает развитие и пропаганду спорта и здорового образа жизни, на протяжении следующих двух лет будет выступать в качестве признанного партнера Национального Олимпийского Комитета и Национальной Олимпийской Команды Азербайджанской Республики.

Меморандумы были подписаны вице-президентом Национального Олимпийского Комитета Азербайджанской Республики Чингизом Гусейнзаде, президентом ООО “Azercell Telekom” Вахидом Мурсалиевым, директором ООО “Toyota Qafqaz” Рашадом Сараджовым и директором ООО “Blue Planet Distribution” Сабиной Газызаде.

Выступая на церемонии подписания, вице-президент Национального Олимпийского Комитета Азербайджанской Республики Чингиз Гусейнзаде, подчеркнул важность Указа Президента Азербайджанской Республики об обеспечении участия спортсменов в XXXII летних Олимпийских и XVI летних Паралимпийских Играх, и расценил его как показатель поддержки подготовке к престижному спортивному мероприятию.

«Мы готовы поделиться с большой олимпийской семьей своими возможностями в популяризации спорта и здорового образа жизни, а также оказать поддержку и в области просвещения. Мы надеемся, что подобный шаг поспособствует не только расширению аудитории, наблюдающей за соревнованиями, но и послужит мотивацией тысяче молодых людей для занятий спортом. Я желаю нашим спортсменам на этом ответственном пути сил и больших побед», — отметил президент Azercell Вахид Мурсалиев.

Напомним, что ООО «Azercell Telekom» с 2014 года поддерживает деятельность Детского Паралимпийского Комитета. Таким образом компания способствует интеграции в общество детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

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