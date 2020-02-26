Azercell поддерживает стипендиальную программу Университета ADA

На протяжении своей деятельности компания Azercell Telekom уделяет особое внимание профессиональному росту квалифицированных кадров в этой области. На этот раз ведущий оператор мобильной связи страны поддержал отличившихся студентов факультета информационных технологий и инженерии Университета ADA, предоставив им стипендии.

Студенты были награждены на мероприятии «День академического превосходства», организованном в Университете ADA 21 февраля. 4 студента были освобождены от платы за обучение, получив стипендию имени всемирно известного азербайджанского ученого и основателя теории нечеткой логики Лютфи Заде. Кроме того, 22 студента получили 50%, а 23 студента — 25% скидку на плату за обучениt.

Напомним, что ООО Azercell Telekom оказывает финансовую поддержку фонду Университета ADA начиная с 2013 года. За 23 года компания инвестировала более 19 млн. долларов в этом направлении.