07.02.2020

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Azercell предлагает своим абонентам установить приложение Busuu на выгодных условиях

Busuu

Компания Azercell Telekom продолжает обогащать свой портфель цифровых продуктов. Теперь оператор представляет виртуального учителя для изучения иностранных языков — мобильное приложение «Busuu». На сегодняшний день «Busuu» с аудиторией более 90 млн. пользователей входит в топ 10 лучших мобильных приложений, представляющих аналогичный контент.  Приложение позволяет одновременно изучать 12 языков (английский, русский, итальянский, немецкий, французский, испанский, португальский, китайский, японский, турецкий, арабский и польский), совершенствовать знания по грамматике, ускоренно развивать письменные навыки, восприятие на слух и разговорную речь с помощью специально подготовленных заданий, улучшить языковые навыки при помощи  новых друзей в социальной сети «Busuu» и получить международный сертификат McGraw-Hill. Еще одно  преимущество услуги заключается в том, что после регистрации определяется текущий уровень владения языком каждого студента и он зачисляется в соответствующую учебную группу.

Приложение доступное для операционных систем iOS и Android. Подписка на ежедневный пакет стоит 20 гяпик, в то время как на месячный — 3 маната. Для подключения к услуге достаточно набрать на экране смартфона *696#YES для подписки на ежедневный пакет и *969#YES для ежемесячного пакета. Для получения дополнительной информации об услуге перейдите по ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/services/partner_services/busuu/

 

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