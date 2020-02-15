15.02.2020

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Azercell поделился опытом с талантливыми студентами групп «SABAH»

Azercell

Компания Azercell Telekom приняла участие в проекте «Зимняя Школа», организованном Карьерной Академией «SABAH» Министерства образования Азербайджанской Республики. Так, в рамках проекта, который прошел с 11 по 13 февраля 2020 года в городе Шамаха, тренеры Академии Azercell Вахида Оруджева и Кенуль Мамедова провели мастер-классы для студентов, затронув такие актуальные темы, как «Навыки проведения презентаций» и «Создай свой бренд».

Следует отметить, что участие в «Зимней Школе» для Azercell стало уже традиционным. Ежегодно, начиная с 2017 года, сотрудники компании делятся здесь своим опытом и знаниями со студентами, обеспечивая тем самым, их профессиональное и личностное развитие. Главная задача в проведении данных тренингов — это развитие у студентов фундаментальных навыков, необходимых для построения успешной карьеры.

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