26.02.2020

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«Азербайджанские Авиалинии» перешли на новые технологии Amadeus в сфере обслуживания пассажиров

Altea PSS

В Баку с рабочим визитом прибыла делегация компании Amadeus во главе с исполнительным вице-президентом по странам Ближнего Востока, Турции и Африки Махером Кубаа (Maher Koubaa). На встрече с президентом AZAL Джахангиром Аскеровым была обсуждена успешная интеграция нового решения Amadeus Altéa Passenger Services Systems (PSS) для Национального авиаперевозчика Азербайджана. Данное решение поможет авиакомпании персонализировать обслуживание пассажиров, качественно улучшит функциональность системы бронирования, контроля вылета, инвентарной базы данных и управления доходами.

Преимущества Altéa также заметят и турагенты авиакомпании. Благодаря централизованному хранению единой учетной записи пассажира (PNR), заметно повысится качество инвентаризации и управления бронями.

«Мы активно продолжаем сотрудничество с ведущим поставщиком IT-решений в сфере авиации — компанией Amadeus. Переход на новую систему Altea PSS позволит нам качественно повысить уровень обслуживания пассажиров AZAL. — сказал Джахангир Аскеров. — В связи с переходом на новую систему на определенный период пассажиры столкнулись с некоторыми неудобствами при онлайн-бронировании. Однако, на сегодняшний день система успешно функционирует и практически все эти вопросы нашли свое решение».

Отметим, что решения Amadeus активно используются и в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Столичный аэропорт, внедрив летом прошлого года новейшие решения Amadeus, стал первым в мире аэропортом, полностью перешедшим на облачные технологии.

«Внедрив решения Amadeus Altea PSS, авиакомпания AZAL предоставит своим клиентам еще более высокий уровень обслуживания. Благодаря бесперебойным технологическим решениям Altéa, флагманский перевозчик страны сможет максимально эффективно поддержать растущий спрос на авиапутешествия в Азербайджане», — отметил Махер Кубаа.

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