Apple опубликовала трейлер сериала «Удивительные истории» Стивена Спилберга

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал первый трейлер нового сериала «Удивительные истории» (Amazing Stories), исполнительным продюсером которого выступил знаменитый режиссер Стивен Спилберг.

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Спилберг создал аналогичный проект в 1985 году. Шоу получило два сезона и закрылось в 1987 году.

Новые «Удивительные истории» расскажут о пяти уникальных историях, первую из которых можно будет увидеть уже в начале марта. Все пять серий первого сезона будут выходить по пятницам. В главных ролях: Джош Холлоуэй, Виктория Педретти, Керри Бише и другие.

Сериал станет доступен в сервисе Apple TV+ уже 6 марта.