AnTuTu опубликовала рейтинги лучших флагманов и смартфонов среднего класса в январе

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu представили рейтинг флагманов, признанными самыми производительными в январе. Лидерами в этот раз оказались преимущественно китайские гаджеты.

Первое место занял флагманский смартфон Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition, оснащенный процессором Snapdragon 855+. Результат в рейтинге составил 504796 баллов. На втором месте — Vivo iQOO Pro 5G, также работающий на мобильной платформе Snapdragon 855+, с 502288 баллами. На третьем месте разместился Vivo NEX 3 5G с аналогичным чипом — 498 223 балла.

Смартфонам OnePlus 7T Pro и OnePlus 7 достались четвертая и пятая позиция соответственно. На шестом место игровой ASUS ROG Phone 2, вышедший в середине прошлого года и ставший первым устройством на базе новейшего на тот момент процессора Snapdragon 855+. Единственными обладателями чипсетов Kirin стали модели Huawei V30 Pro 5G и Huawei Mate 30 Pro 5G, занявшие восьмое и десятое место соответственно. В топ-10 также вошли Realme X2 Pro и OPPO Reno Ace, оснащенные процессорами Snapdragon 855+.

AnTuTu также представила рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего класса. Весь рейтинг состоит только из китайских устройств.

Лучшим в среднем классе стал OPPO Reno3, ставший первым смартфоном на базе процессора MediaTek Dimensity 1000L. При результате в 397965 баллов он заметно опережает всех своих конкурентов. Второе место занял Vivo X30 Pro c Samsung Exynos 980, а бронзу получил Redmi K30 5G с Snapdragon 765G.

Pro-версия OPPO Reno3 с процессором Snapdragon 765G расположилась на четвертой строчке. С пятого по десятое место заняли смартфоны HONOR 9X Pro, Huawei nova 6 SE, HONOR 20S, Redmi Note 8 Pro, Redmi K30 (4G-версия) и OPPO Reno2.