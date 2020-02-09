Анонсирован смартфон OPPO Reno 3 Vitality

Компания OPPO анонсировала смартфон среднего уровня Reno 3 Vitality. Устройство оснащено 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400 × 1080 точек.

Аппаратная основа смартфона — процессор Snapdragon 765G, объединяющий восемь ядер Kryo 475 с частотой до 2,4 GHz, графический узел Adreno 620 и модем X52 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, вместимость флеш-накопителя UFS 2.1 — 128 Gb.

Основная камера состоит из четырех датчиков – основной 48 Мп, модуль с 8 Мп сенсором и широкоугольной оптикой, а также двумя датчиками на 2 Мп. В верхней части экрана предусмотрен небольшой вырез для фронтальной 32 Мп камеры.

За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4025 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Имеются адаптер Bluetooth 5.0, контроллер NFC и порт USB Type-C.

Смартфон поступит в продажу в трех вариантах цветового исполнения корпуса — Moonlight Black (черный), Sky Mirror White (градиентный белый) и Streamer Gold (золотистый).

OPPO Reno 3 Vitality будет предлагаться по ориентировочной цене 430 долларов. Предварительные заказы начнутся 14 февраля.