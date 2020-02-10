AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5500

Компания AMD представила новую профессиональную видеокарту на графическом процессоре Navi — Radeon Pro W5500. Новинка по сути является аналогом потребительской Radeon RX 5500 XT для рабочих станций.

Видеокарта Radeon Pro W5500 построена на 7-нм графическом процессоре с архитектурой RDNA, который обладает 22 вычислительными блоками, что означает наличие 1408 потоковых процессоров. То есть, здесь использован точно такой же GPU, как и в потребительской Radeon RX 5500 XT. Тактовые частоты GPU не уточняются.

В новинке используется 8 Gb видеопамяти GDDR6 с эффективной частотой 14 GHz и общей пропускной способностью 224 Гбайт/с. Имеются интерфейс PCIe 4.0 и четыре видеовыхода DisplayPort 1.4. Максимальный уровень энергопотребления новинки составляет 125 Вт, что на 5 Вт ниже энергопотребления Radeon RX 5500 XT.

Компания позиционирует новую видеокарту Radeon Pro W5500 в качестве прямого конкурента NVIDIA Quadro P2200. AMD отмечает, что ее новинка лучше показывает себя при одновременной работе с несколькими приложениями (мультизадачность) и потребляет до 32% меньше энергии при тех же нагрузках. Отмечается превосходство видеокарты AMD в задачах, связанных с VR-визуализацией, а также поддержка разрешений до 8K.

Видеокарта AMD Radeon Pro W5500 поступит в продажу в этом месяце по цене 399 долларов, что делает ее более доступной по сравнению с решением конкурента.