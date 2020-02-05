AMD объявила о сотрудничестве с гоночной командой Mercedes-AMG Petronas
Компания AMD и Mercedes-AMG Petronas Formula One объявили о многолетнем сотрудничестве.
Партнеры объявили, что в рамках сотрудничества логотип AMD украсит обе стороны кокпита гоночных болидов Mercedes-AMG Petronas, форму пилотов команды и технического персонала, а также вспомогательные сооружения.
Кроме того, технические специалисты команды возьмут на вооружение серверные процессоры AMD EPYC и ноутбуки на основе мобильных процессоров Ryzen PRO.
Первый заезд болиды Mercedes-AMG Petronas с новой символикой осуществят уже 14 февраля этого года.