05.02.2020

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AMD объявила о сотрудничестве с гоночной командой Mercedes-AMG Petronas

AMD

Компания AMD и Mercedes-AMG Petronas Formula One объявили о многолетнем сотрудничестве.

Партнеры объявили, что в рамках сотрудничества логотип AMD украсит обе стороны кокпита гоночных болидов Mercedes-AMG Petronas, форму пилотов команды и технического персонала, а также вспомогательные сооружения.

Кроме того, технические специалисты команды возьмут на вооружение серверные процессоры AMD EPYC и ноутбуки на основе мобильных процессоров Ryzen PRO.

Первый заезд болиды Mercedes-AMG Petronas с новой символикой осуществят уже 14 февраля этого года.

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