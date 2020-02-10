Amazon также отказалась от участия в MWC 2020

Amazon стала еще одной компанией, которая не поедет на Mobile World Congress 2020.

«Из-за вспышки и сохраняющейся обеспокоенности по поводу нового коронавируса Amazon откажется от участия в Mobile World Congress 2020, запланированном на 24−27 февраля в Барселоне, Испания», сообщили в компании.

Ранее Ассоциация GSM, которая организует MWC, выпустила обновленное заявление с подробным описанием дальнейших мер против распространения коронавируса. Ни один путешественник из китайской провинции Хубэй, где началась вспышка, не получит доступа на выставку, а любому, кто посетил другие регионы Китая, нужно будет доказать, что они были за пределами страны в течение 14 дней.