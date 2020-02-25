Amazon открыла продуктовый магазин без касс

Компания Amazon открыла сегодня в Сиэтле (США) продуктовый супермаркет, в котором реализована модель Amazon Go — торговля без кассовых аппаратов.

Новый магазин отличается от других магазинов Amazon Go, которых в США в настоящее время насчитывается около 20 штук, более широким ассортиментом продуктов и размерами. Его площадь составляет около 966 м2, в то время как площадь стандартного магазина Amazon Go колеблется в пределах 111–214 м2.

Новый магазин Amazon сочетает в себе доступность продуктов и низкие цены в продуктовой сети, такой как Publix или Walmart, с удобством модели Go.

В магазинах Amazon Go используются телекамеры над рабочей зоной и технологии компьютерного зрения в сочетании с геозонами для смартфонов, чтобы отслеживать покупателей и товары. Применяемая система позволяет проследить, когда покупатель взял что-то с полки и положил в корзину, и также определить, если он передумал, и вернул товар обратно на полку.