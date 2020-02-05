05.02.2020

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Alphabet представила инструмент для выявления поддельных изображений

Alphabet

Jigsaw, дочерняя компания холдинга Alphabet, представила новый инструмент, который призван помочь журналистам выявлять поддельные изображения, пишет The Verge.

Инструмент под названием Assembler поможет выявить следы редактирования фотографий, даже если они были созданы с помощью искусственного интеллекта. Экспериментальная платформа состоит из семи «детекторов», работающих на основе самообучаемых нейросетей. Пять детекторов определяют слияние фотографий или дублирование объектов. Два других предназначены для идентификации дипфейков.

Assembler будет наиболее важен для журналистов крупных новостных агентств, поскольку способствует проверке на подлинность скандальных изображений, отмечает Сантьяго Андриго (Santiago Andrigo), менеджер по продукции Jigsaw.

Сообщается, что бесплатный инструмент уже тестируется в некоторых общественных организациях и СМИ, широкой общественности сервис доступен не будет.

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