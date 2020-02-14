Алексей Петунин будет развивать бизнес SAP и партнерский канал в странах СНГ

SAP CIS объявляет о расширении полномочий Алексея Петунина. Помимо работы с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России, Алексей также возглавит бизнес и работу с экосистемой в странах СНГ. В новой роли он будет отвечать за рост операционной эффективности, развитие партнерского канала и улучшение результатов деятельности SAP в этом регионе.

Алексей Петунин присоединился к SAP 8 лет назад, пройдя путь от регионального представителя до управляющего директора. Последние три года отвечал за привлечение новых клиентов из сегмента быстроразвивающихся компаний в России, а также за развитие локальных партнеров и их максимальное вовлечение в процесс генерации нового бизнеса.

У Алексея колоссальный опыт в продажах и глубокая экспертиза в сфере высоких технологий. За годы работы в компании он участвовал в закрытии большого числа знаковых клиентских сделок, уделяя максимум внимания бизнес-результатам и привлечению новых клиентов из различных отраслей.

Закончил Донской Государственный Технический Университет по специальности «Компьютерная безопасность», получил Executive MBA в Кингстонском университете (Великобритания) и в бизнес-школе РАНХиГС.

«SAP в течение многих лет является стратегическим партнером по развитию экономики, создает партнерскую экосистему, поддерживает инновации, инвестирует в человеческий капитал в странах присутствия компании. Совместно с командой я продолжу развивать бизнес и партнерскую экосистему в странах СНГ, а также предлагать решения для развития цифровой экономики в регионе», — рассказал Алексей Петунин, управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ.

Илья Юрьев, ранее занимавший пост управляющего директора в странах СНГ, назначен директором по работе с быстрорастущими компаниями в Центральной и Восточной Европе.