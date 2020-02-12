12.02.2020

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Airbus показала новую модель самолета

Airbus

Компания Airbus, на авиасалоне в Сингапуре, представила «зеленую» модель самолета будущего, пишет BBC. Внешне самолет органично смотрелся бы в продолжении «Звездных войн».

Модель сконструирована таким образом, чтобы значительно снизить расход топлива и сократить выбросы углерода в атмосферу. Путем совмещения корпуса и крыльев в единую гладкую форму конструкторы Airbus рассчитывают максимально снизить сопротивление в полете, что поможет сократить объемы используемого топлива на 20%.

Новая модель Airbus по сравнению с обычной

Первые летные испытания новой модели, названной Maveric, успешно прошли в июне прошлого года во Франции. Тестирование продолжится до середины 2020 года на полигоне недалеко от Тулузы.

Неясными остаются два момента: останутся ли в самолете окна и как будут расставлены пассажирские кресла. По мнению специалистов, сидеть в самолете такой формы придется намного дальше от центра лайнера, из-за чего людей может гораздо сильнее укачивать.

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