Accenture приобрела консалтинговую компанию-партнера SAP

Компания Accenture объявила о приобретении Icon Integration. Стоимость сделки компании раскрывать не стали.

Соучредитель и один из управляющих директоров Icon Integration Пол Роддис (Paul Roddis), отметил, что сделка позволит компании использовать «широкий спектр возможностей и специализаций Accenture».

«Наши работники смогут расширить свои навыки благодаря знакомству с новыми клиентами, новой работой и новым опытом. Наши клиенты получат доступ к более обширному набору услуг и возможностей как на локальном, так и на глобальном уровне», — заявил он.

Руководитель технологической практики Accenture Скотт Хан (Scott Hahn) добавил, что приобретение Icon Integration обеспечит компании уникальную возможность помогать клиентам с реализацией преимуществ своих инвестиций в технологии.

«Это приобретение соответствует нашим стратегическим целям роста бизнеса, направленного на удовлетворение растущего спроса на ИТ-решения со стороны пользователей SAP», — отметил Хан.

Численность персонала в Icon Integration, по состоянию на 18 февраля 2020 года, составляет 70 человек.