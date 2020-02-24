Представитель Азербайджана избран в консультативный комитет Европейской федерации киберспорта

21 февраля 2020 года в здании Европарламента в Брюсселе прошло учредительное собрание Европейской федерации киберспорта (EEF). В рамках мероприятия состоялись выборы президента организации, членов правления и консультативного комитета федерации.

Федерацию Киберспорта Азербайджана (AzKiF) на собрании представлял президент федерации Рамиль Алиев.

По итогам собрания президентом Европейской федерации киберспорта стал Ханс Ягнов, представляющий ESBD (Федерация киберспорта Германии). Выборы определили также остальных членов правления EEF и консультативный комитет, имеющий в том числе ревизионные функции. В него вошли Константин Сурконт (ФКС России), Бобан Тотовский (MESF, Македония), Балаш Биро (HUNESZ, Венгрия), Рамиль Алиев (AzKiF, Азербайджан), Сами Бесси (BESF, Бельгия).

По итогам учредительного собрания также определен перечень стран, которые стали полноправными членами Европейской федерации киберспорта. В список из 22 государств вошли: Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Италия, Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Словакия, Турция, Украина, Финляндия, Чехия и Швеция. Великобритания стала ассоциированным членом организации. Помимо этого, статус наблюдателей получили компании ESL Gaming GmbH (Германия), ESForce Holding Ltd. (Россия) и Burson Cohn & Wolfe (Бельгия).

Собрание позволило создать базу для интеграции киберспортивного движения в Европе. Теперь эта организация объединяет федерации более половины европейских стран, где проходят основные киберспортивные турниры.

Фото: EEF/A. Ehmann (https://www.alinaehmann.de/)