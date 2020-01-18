Xiaomi объявила о независимости бренда Poco

Вице-президент компании Xiaomi и глава Xiaomi India Ману Кумар Джайн (Manu Kumar Jain) сделал заявление о том, что подразделение Poco, которое было образовано как группа в составе компании Xiaomi, теперь будет работать как независимый бренд. Аналогичный анонс был сделан год назад применительно к бренду Redmi, после чего последовало большое количество смартфонов и различных аксессуаров под этой маркой. Также он официально подтвердил, что в ближайшее время состоится анонс преемника смартфона Xiaomi Pocophone F1.

«Мы создали Poco как подразделение в составе Xiaomi. Pocophone F1 оказался невероятно популярным смартфоном. Мы считаем, что пришло время позволить Poco работать в качестве независимого бренда», — сказал Ману Кумар Джайн.

Глава индийского подразделения Xiaomi отметил, что бренд Poco сосредоточится на играх, производительности, быстродействии и хорошей камере — это будут ключевые приоритеты в экосистеме новых смартфонов компании.