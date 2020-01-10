Wacom выпустила графический планшет для Android-устройств

На выставке CES 2020 в Лас-Вегасе компания Wacom представила графический планшет Wacom One с поддержкой ввода данных цифровым пером. Новинка отличается совместимостью с устройствами на Android (в дополнение к поддержке устройств на платформах MacOS и Windows).

Планшет получил 13,3-дюймовый матовый дисплей с антибликовым покрытием, разрешением 1920 х 1080 пикселей и охватом 72% цветовой гаммы NTSC. Гаджет позиционируется как решение для художников-любителей. Угол обзора в обеих плоскостях составляет 170 градусов, контрастность равна 1000:1, яркость — 200 кд/м2, время отклика — 26 мс.

Отличительной чертой модели стал комплектный стилус, не требующий зарядки и способный распознавать до 4096 степеней нажатия. Габариты планшета составляют 225 x 357 x 14,6 мм, вес — 1 кг. У Wacom One нет порта USB-C и для подключения к портам USB и HDMI компьютера по-прежнему используется кабель «3 в 1».

Устройство является наиболее доступным по цене планшетом компании на сегодняшний день. Wacom One уже поступил в продажу по цене 399 долларов.