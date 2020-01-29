Выпущено приложение DoubleTake для одновременной записи видео с разных камер iPhone

Во время осенней презентации iPhone 11 компания Apple рассказала, что iOS 13 на новых смартфонах позволит совершать видеозапись одновременно с нескольких камер. Представители компании FiLMiC продемонстрировали во время мероприятия то, как будет работать эта функция в их приложении. Теперь пользователи сами смогут опробовать данную функциональность.

FiLMiC выпустила бесплатное приложение DoubleTake, которое позволяет записывать видео на iPhone 11 Pro/11 Pro Max с разных камер (трех основных и фронтальной). Есть ограничение — запись может вестись в разрешении Full HD. Если пользователь протестирует приложение на iPhone XS/XS Max/XR/11, то получится вести одновременную запись только с одной из тыльных камер и фронтальной камеры. Пользоваться DoubleTake достаточно просто: в левом нижнем углу экрана нужно выбрать камеры, с которых будет идти запись, указать необходимую частоту кадров (24/25/30 к/с), настроить фокус и нажать кнопку записи.

В верхнем правом углу можно выбрать вариант отображения интерфейса — разделенный экран или режим картинка в картинке (PiP). В режиме разделенного экрана можно видеть видео со всех выбранных камер на экране одновременно. В режиме PiP — видео с основной камеры на заднем плане и одну дополнительную камеру на переднем плане внутри окна, которое можно перемещать в любое место.

Сохраненные видеофайлы в формате h.264 можно затем экспортировать в Camera Roll для дальнейшей обработки.