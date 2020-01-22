Все игры серии Half-Life стали бесплатными в Steam до момента выхода Half-Life: Alyx

Компания Valve решила подготовить игровую аудиторию к выходу VR-игры Half-Life: Alyx, предложив бесплатно сыграть во все предыдущие игры франшизы до момента выхода новинки.

Таким образом любой пользователь Steam может сыграть в Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One и Half-Life 2: Episode Two (а также дополнения Half-Life: Opposing Force и Half-Life: Blue Shift) до марта 2020 года (точная дата релиза пока неизвестна).

Сюжет Half-Life: Alyx развивается перед событиями Half-Life 2, но разработчики рекомендуют пройти все старые игры серии, чтобы полноценно погрузиться в сеттинг.

Напомним, Half Life: Alyx выйдет в марте 2020 года. Игра предназначена только для шлемов виртуальной реальности, таких как Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и ряд шлемов на Windows Mixed Reality. Главной особенностью игры станет новая система управления — перчатки Gravity Gloves. Они позволят геймерам по-новому взаимодействовать с игровым окружением. Прохождение игры займет около 15 часов.