Volvo и China Unicom будут сотрудничать в сфере 5G-технологий

Шведский автопроизводитель Volvo Cars и китайская телекоммуникационная компания China Unicom объявили о сотрудничестве в области разработки автомобильных систем связи следующего поколения.

Стороны подписали соглашение о продвижении в Китае технологии под названием Vehicle to Everything (V2X) на основе 5G, которая позволяет осуществлять обмен информацией между транспортными средствами и объектами дорожной инфраструктуры, сообщается в пресс-релизе компаний.

По сравнению с 4G/LTE сети 5G обеспечивают гораздо меньшие задержки и многократно возросшую скорость передачи данных. Это открывает совершенно новые возможности в плане создания автомобильных приложений и сервисов.

Благодаря сети 5G технология V2X обеспечит беспилотное вождение, а также будет предоставлять информацию о состоянии на дорогах в режиме реального времени в целях предотвращения пробок и аварий. V2X будет стимулировать развитие интеллектуальных автомобилей, предоставит людям больше возможностей для будущей жизни, заявил старший вице-президент Volvo Car Сяолинь Юань (Xiaolin Yuan). По его словам, Китай является одним из важнейших рынков для компании. В 2019 году в стране было продано 150 тыс. автомобилей Volvo.