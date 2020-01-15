Visa покупает агрегатора для финтех-сервисов Plaid за 5,3 млрд. долларов

Компания Visa объявила о покупке агрегатора финансовой информации Plaid за 5,3 млрд. долларов. Этот стартап выпускает программное обеспечение, позволяющее пользователям «безопасно связать свои банковские счета с мобильными приложениями», которые помогают управлять финансами.

Сообщается, что сумма сделки в два раза превысила оценку стартапа. Компании планируют закрыть сделку в ближайшие три-шесть месяцев после одобрения ее регуляторами.

Plaid была основана в мае 2013 года. Последний раунд финансирования стартапа состоялся в конце 2018 года. Инвестраунд возглавили венчурные фонды Index Ventures и Kleiner Perkins, а компании удалось привлечь 250 млн. долларов. При этом в раунде участвовали и два платежных гиганта — Visa и MasterCard. Оценочная стоимость стартапа после последнего инвестраунда составляла 2,65 млрд. долларов — ровно вдвое меньше цены, за которую компанию приобретает Visa.

В данный момент сервис сотрудничает с 11 тыс. финансовых компаний в США, Канаде и Европе и подключил более 20 млн. аккаунтов. Среди клиентов Plaid — криптовалютные биржи Coinbase и Gemini, приложение для инвестиций Robinhood и другие.