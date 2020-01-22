«Ведьмак» стал самым рейтинговым сериалом Netflix

Компания Netflix представила статистику по сериалу «Ведьмак» и заявила, что мрачное фэнтези о Геральте из Ривии стало самым популярным проектом в истории телекомпании, пишет ресурс Variety.

По данным Netflix, в первые четыре недели после премьеры, «Ведьмака» просмотрели с 76 млн. аккаунтов. Это примерно 46% от общего числа подписчиков сервиса.

Стоит отметить, что в конце 2019 года сервис изменил систему подсчета смотревших. Ранее просмотр засчитывался только в случае, если пользователь смотрел хотя бы 70% от одного эпизода. Сейчас один просмотр на сервисе оценивается двумя минутами зрительского внимания. Результаты новой статистики примерно на 35% выше, чем были раньше, однако в компании уверены, что это более справедливый способ подсчета зрителей.

Ранее самым популярным телешоу был сериал «Очень странные дела» с рейтингом 64 млн. зрителей.