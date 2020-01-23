В Twitter появились реакции в личных сообщениях

Компания Twitter сообщила о добавлении функции, которая давно ждали пользователи. В личной переписке теперь можно реагировать на сообщения при помощи смайлов.

Чтобы использовать новую функциональность в Twitter, достаточно коснуться иконки со знаком плюс или же дважды кликнуть на сообщение, чтобы открыть меню со списком эмодзи.

В настоящее время доступно семь смайликов, включая смех, грустное лицо, палец вверх и сердце. Все участники разговора получают уведомление, когда вы используете смайлики. Вы также можете отменить их в любое время.

Реакции на сообщения уже довольно давно существуют в Facebook и iMessage. Twitter начал тестировать подобную функциональность еще в прошлом году, но только сейчас она начала появляться у пользователей. Нововведение уже должно работать у пользователей веб-версии Twitter, а также в приложениях для Android и iOS. Те, кто использует старую версию приложения, увидят набор символов вместо смайлов.