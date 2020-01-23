23.01.2020

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В Telegram добавили новые опросы

Telegram

Мессенджер Telegram получил обновление, которое принесло ряд новых функций для опросов.

Появилось три новых типа опросов: публичные голосования (в которых видно, кто и за какой вариант ответа оставил свой голос), викторины (позволяют устраивать игры или проводить тестирование среди участников группы) и опросы (позволяют пользователям голосовать сразу за несколько вариантов).

Создавать опросы можно в группах и каналах, выбрав соответствующий пункт меню, а затем уточнив тип голосования. Все новые типы опросов поддерживают обновление Bot API, так что разработчики ботов могут использовать новую функциональность.

Из других изменений новой версии Telegram — возможность регулировки радиуса скругления диалогов в чате и статус загрузки или отправки вложений в мегабайтах для пользователей Android (ранее функция была доступна лишь владельцам iOS-устройств).

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