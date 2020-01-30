В связи с китайским коронавирусом до 9 февраля закрывается завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхае

Ситуация с китайским коронавирусом уже начала влиять на мировой уклад в целом и глобальные экономические процессы в частности. Правительство Китая решило закрыть несколько крупных заводов. Ранее infocity сообщал о фабриках Samsung и контрактного сборщика электронной продукции Foxconn, одним из основных клиентов которого является компания Apple. Теперь стало известно, что завод Tesla в Шанхае тоже закрывается. В ходе конференц-звонка после публикации финансовой отчетности вице-президент Tesla по финансам Зак Киркхорн (Zach Kirkhorn) подтвердил получение соответствующего распоряжения от китайских властей, предупредив о последствиях.

Линия по сборке Model 3 на заводе будет простаивать до 9 февраля. По словам Кирхорна, эта задержка не окажет существенного влияния на финансовые показатели, поскольку продажи Model 3, собранные на новом заводе в Китае, представляет лишь небольшую долю квартальной прибыли компании.

Крупные технологические компании также принимают меры, чтобы обезопасить своих сотрудников и не допустить распространение китайского коронавируса, сообщает Business Insider.

Компании Amazon, Facebook, Apple, Google и Microsoft из предосторожности ограничили служебные командировки в Китай и из Китая. Исключения составили лишь поездки по особо важным вопросам. Тем, кто все же отправляется в зону риска (или если путешествовали члены их семей), в течение пары недель после возвращения советуют работать из дома. Amazon призвала своих сотрудников соблюдать рекомендации здравоохранительных организаций, чтобы не заразиться вирусом. Facebook и Microsoft разрешили китайским сотрудникам работать удаленно. В магазинах Apple усилены меры предосторожности и регулярно проводится тщательная уборка. Минимум три магазина компании уже закрыты. Google временно закрыла все свои офисы на материковой части Китая, в Гонконге и на Тайване.

По состоянию на 30 января вспышка пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса 2019-nCoV, распространилась по всем 31 провинциям материкового Китая. Жертвами вируса уже стало 170 человек. Количество выздоровевших – 128. На данный момент зарегистрировано более 7780 заболевших в 20 странах.

По последним данным, эпидемия достигнет пика в середине февраля.