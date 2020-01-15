В рамках одной транзакции было переведено биткоинов на сумму в 1,1 млрд. долларов

Во вторник, 14 января, поздно вечером была совершена крупнейшая за всю истории сети транзакция, если считать в долларах по курсу на момент совершения сделки, пишет Mashable. С одного кошелька на другой было переведено 124 946,6 монеты BTC, что на момент осуществления транзакции составляло 1,1 млрд. долларов, а комиссия за перевод составила 0.0096 BTC или 83 доллара. Первые упоминания о рекордной сделки появились в Twitter и Reddit.

Примечательно, что количество переведенных биткоинов составляет всего 0,7% от всех находящихся в обороте единиц криптовалюты. Противники биткоинов из мира криптовалют указывают, что аналогичную по сумме транзакцию можно провести с еще меньшей комиссией, но с другими криптомонетами. Вот только едва ли найдется много людей, владеющих достаточным объемом тех или иных криптомонет для осуществления подобной транзакции.

Рекордная транзакция произошла после резкого скачка стоимости BTC и других криптовалют. С прошлой пятницы цена биткоина подскочила на 10% и в настоящее время курс составляет 8871 доллар.