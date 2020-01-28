В Китае из-за эпидемии коронавируса остановлены заводы Apple и Samsung

Правительство Китая из-за эпидемии коронавируса 2019-nCoV распорядилось временно закрыть ряд заводов, расположенных в относительной близости от города Ухань. В список попали фабрики Samsung и китайской Foxconn, напрямую связанной с Apple. Распоряжение подразумевает полную остановку заводов в стране на одну-две недели, но в дальнейшем эти сроки могут быть скорректированы в сторону увеличения, пишет ресурс ZeroHedge. Заводы, которые теперь вынуждены простаивать, находятся неподалеку от года Сучжоу, считающегося одним из крупнейших производственных центров в КНР. Расстояние между ним и городом Ухань, с которого началось распространение вируса, по автомобильным дорогам составляет около 560 км.

Foxconn – основной партнер Apple по сборке ее устройств, в частности смартфонов iPhone. Решение властей КНР коснулось в первую очередь заводов, производящих продукцию категории FMCG (Fast Moving Consumer Goods) – товары повседневного спроса.

Распространение вируса 2019-nCoV может существенно повлиять на общемировой бизнес Apple, сообщает Apple Insider. Как правило, компания начинает производство новых компьютеров Mac и планшетов iPad за 60 дней до их премьеры, а в случае с iPhone конвейер запускается за 90-120 дней. Закрытие завода Foxconn может отразиться на грядущем мероприятии Apple, которое она, по прогнозам аналитика Минг Чи Куо (Ming Chi Kuo), собирается провести в марте 2020 года. В рамках этого события Apple может показать новый смартфон iPhone SE 2, также известный как iPhone 9, и ряд других устройств, пишет CNews. В зависимости от того, как надолго продлится запрет на деятельность фабрик в Китае, под угрозой срыва могут оказаться и поставки смартфонов линейки iPhone 12 (предварительное название). Их премьера может пройти в сентябре 2020 года, то есть производство новых смартфонов должно начаться в июне-июле 2020 года.

Существенное влияние коронавирус может оказать на продажи Apple в Китае, которые и так снизились. В конце 2019 года объемы реализации смартфонов iPhone упали на 35%. По прогнозам Apple Insider, вспышка вируса может привести к уменьшению потока клиентов в офлайн-магазинах компании и снижению объемов продаж по всему Китаю.

В число пострадавших от приостановки китайских фабрик, помимо Samsung и Apple, которые пока никак не прокомментировали происходящее, вошел фармацевтический гигант Johnson & Johnson. Завод по выпуску его продукции тоже оказался под карантином. Вблизи города Ухань расположены предприятия и других компаний с мировым именем, таких как BorgWarner, Bosch, Valeo и т. д.

По мнению экспертов, происходящее в Китае может в обозримом будущем отразиться на китайской и мировой экономиках.