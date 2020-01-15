В Google Play больше не будут отображаться уведомления об обновленных приложениях

Корпорация Google активно работает над повышением удобства от использования своих сервисов. Например, в Google Play появилась возможность отключения автовоспроизведения видео. Теперь стало известно об еще одном полезном изменении в работе магазина приложений.

В прошлом году пользователи Android-устройств могли постоянно наблюдать в центре уведомлений сообщения от Google Play об обновлении установленных приложений. В зависимости от количества последних, число этих уведомлений могло исчисляться десятками. Но в конце декабря пользователи смартфонов заметили, что уведомления исчезли. Многие сочли это за ошибку, так как спустя несколько дней все вернулось к исходному состоянию.

В начале этой недели информация об установленных апдейтах снова перестала отображаться. Как выяснилось, исчезновение уведомлений от Google Play не является ошибкой. Компания приняла решение отказаться от данных оповещений, так как большинство пользователей все равно их не читает.