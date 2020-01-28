В Германии разработали ремешок для smart-часов со встроенным дисплеем

Исследователи из Дрезденского технического университета (Германия) представили решение, которое позволяет увеличить полезную площадь экрана носимых устройств — дополнительный дисплей, который можно встроить в ремешок smart-часов.

В качестве примера применения новой разработки использовались smart-часы от компании Samsung. Отсоединив стандартный браслет, разработчики новинки подключили вместо него два гибких монохромных E-Ink дисплея. Авторы проекта предусмотрели как возможность расширения основного экрана на вспомогательные, так и независимый вывод на них различной информации. Для настройки обеих матриц на электронных чернилах использовался Arduino-совместимый микроконтроллер со специальным эмулятором.

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Тестируя устройство, разработчики предлагали опробовать его возможности разным случайным пользователям. Все они отметили, что привыкли к новому функционалу очень быстро. Разработчики предоставили несколько вариантов интерфейса для своего проекта и в дальнейшем планируют выпустить готовую версию комплекта для расширения функциональности различных моделей умных часов. Следует отметить тот факт, что схожая технология уже была представлена в 2015 году компанией Sony. Однако эта корпорация ориентировалась только на свои собственные smart-часы и, как следствие, особой популярности новинка не получила.