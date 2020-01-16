В Epic Games Store стартовала раздача Horace
В Epic Games Store началась раздача сюжетного платформера Horace, вышедшего в июле 2019 года.
Одной из главных особенностей игры стало смешивание разных геймплейных элементов для разнообразия истории и игрового процесса. Главным героем выступает робот, который живет вместе с семьей своего создателя и помогает им, пока мир вокруг постепенно меняется. Авторы обещают около 15 часов геймплея и множество отсылок к поп-культуре и ретро-играм.
Забрать игру Horace можно в течение недели — до 23 января.
Следующей бесплатной игрой станет The Bridge — головоломка со ставкой на физику и перспективу, где надо управлять притяжением. Сами разработчики описывают свой проект смесью идей и характеров Исаака Ньютона и Маурица Корнелиса Эшера.