16.01.2020

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В Epic Games Store стартовала раздача Horace

Horace

В Epic Games Store началась раздача сюжетного платформера Horace, вышедшего в июле 2019 года.

Одной из главных особенностей игры стало смешивание разных геймплейных элементов для разнообразия истории и игрового процесса. Главным героем выступает робот, который живет вместе с семьей своего создателя и помогает им, пока мир вокруг постепенно меняется. Авторы обещают около 15 часов геймплея и множество отсылок к поп-культуре и ретро-играм.

Забрать игру Horace можно в течение недели — до 23 января.

Следующей бесплатной игрой станет The Bridge — головоломка со ставкой на физику и перспективу, где надо управлять притяжением. Сами разработчики описывают свой проект смесью идей и характеров Исаака Ньютона и Маурица Корнелиса Эшера.

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