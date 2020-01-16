В Epic Games Store стартовала раздача Horace

В Epic Games Store началась раздача сюжетного платформера Horace, вышедшего в июле 2019 года.

Одной из главных особенностей игры стало смешивание разных геймплейных элементов для разнообразия истории и игрового процесса. Главным героем выступает робот, который живет вместе с семьей своего создателя и помогает им, пока мир вокруг постепенно меняется. Авторы обещают около 15 часов геймплея и множество отсылок к поп-культуре и ретро-играм.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Забрать игру Horace можно в течение недели — до 23 января.

Следующей бесплатной игрой станет The Bridge — головоломка со ставкой на физику и перспективу, где надо управлять притяжением. Сами разработчики описывают свой проект смесью идей и характеров Исаака Ньютона и Маурица Корнелиса Эшера.