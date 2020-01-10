В Epic Games Store началась раздача Sundered
В Epic Games Store стартовала раздача очередной бесплатной игры: на этот раз ей стала красочная метроидвания Sundered. Среди многочисленных достоинств тайтла — возможность пройти игру вдвоем на одном экране. Включен в раздаваемое издание Eldrich Edition и режим совместной игры по локальной сети для четырех человек.
История Sundered вдохновлена произведениями Говарда Филлипса Лавкрафта и повествует о девушке по имени Эш. Героиня отчаянно пытается выбраться из сети запутанных и постоянно меняющихся пещер.
Игру можно будет забрать до 16 января.
Следующей бесплатной игрой станет сюжетный платформер Horace, который в прошлом году некоторые СМИ называли лучшим представителем жанра. Главным героем выступает робот.