В Баку состоится первый Visa Cashless Forum Azerbaijan 2020
Компания Visa при поддержке Центрального банка Азербайджана, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджанской Республики и Ассоциации банков Азербайджана проведет Visa Cashless Forum в Баку.
Первый в Азербайджане Visa Cashless Forum на тему «Driving the Future» («Приближая будущее») пройдет 12 февраля.
Visa Cashless Forum — одно из флагманских событий компании Visa в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы, которое объединяет экспертов в области цифровых платежей, представителей финтеха, торгово-сервисных предприятий, поставщиков платежных услуг и регуляторов. Форум является площадкой для обсуждения современных тенденций, вызовов, возможностей и ключевых направлений развития и роста отрасли безналичных платежей и платежных инноваций.
Впервые форум состоялся в Украине в 2017 году, после чего успешно проводился в Казахстане, Сербии и Беларуси. Visa Cashless Forum 2019, прошедший в Украине, был признан лучшим мероприятием для представителей финансового сектора в 2019 году и удостоен премии PaySpace Awards 2019.
В этом году в центре внимания спикеров и участников Visa Cashless Forum в Баку будут тенденции, формирующие современную платежную экосистему, и их влияние на потребителей и бизнес:
- инновационные платежные решения;
- цифровая трансформация и «smart» страна;
- эмоциональный банкинг и современные потребители;
- будущее банковского сектора: традиционные банки и необанки;
- различные пути развития цифрового банкинга;
- регулирование как катализатор развития безналичных платежей.
Форум пройдет в нескольких интерактивных форматах: панельные дискуссии, дебаты, мотивационные выступления и презентации практических кейсов с участием национальных и международных спикеров, среди которых:
- Алим Гулиев, первый заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджанской Республики
- Вусал Гасымлы, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Азербайджан
- Ниджат Асадли, руководитель Цифрового торгового хаба Азербайджана
- Закир Нуриев, президент Ассоциации банков Азербайджана
- Эльмир Хабибуллаев, заместитель председателя правления Международного банка Азербайджана
- Джалал Оруджов, главный операционный директор, PASHA Bank
- Фаиг Гусейнов, председатель правления, UniBank
- Эльнур Гасанов, заместитель председателя правления, Bank Respublika
- Самир Мамедов, глава департамента маркетинга, Kapital Bank
- Наталья Кадя, партнер юридической компании Danevych. Law, эксперт понейроменеджменту, коуч по развитию лидерства, Украина
- Сергей Ишков, управляющий директор и партнер, Boston Consulting Group
- Аркадий Гершман, урбанист, Россия
- Вера Платонова, старший вице-президент и генеральный менеджер в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa
- Сальвадор Перес-Галиндо, вице-президент, глава департамента по связям с государственными органами, регион Центральная Европа, Ближний Восток и Африка, Visa
- Уттам Наяк, старший вице-президент, глава департамента цифровых продуктов в регионе Центральная Европа, Ближний Восток и Африка, Visa
- Кристина Дорош, региональный менеджер Visa в странах Кавказского региона
- Роман Горбенко, директор департамента клиентских продуктов, Visa Россия
- Андрей Алейкин, старший директор, глава департамента инновационных платежных решений, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа
- Святослав Сенюта, старший директор, глава департамента взаимодействия с государственными органами, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа
- Евгений Лесняк, старший директор по стратегическим партнерствам и финтеху региона СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa, СНГ и Юго-Восточная Европа
“Мы искренне рады и гордимся возможностью провести в Азербайджане первый на Кавказе Visa Cashless Forum. В Visa мы понимаем важность открытого диалога участников индустрии. Форум как раз является той объединяющей площадкой, где мы можем эффективно взаимодействовать с нашими партнерами, обмениваться знаниями и опытом, обсуждать новейшие технологии и потребительские тенденции, находить решения и намечать ключевые направления для совместной работы с целью дальнейшего развития безналичных платежей и инноваций во благо всей индустрии и экономики страны в целом», — отметила Кристина Дорош, региональный менеджер по Кавказскому региону, Visa.
Дополнительная информации о форуме и регистрация доступна на Visa Cashless в Азербайджане, также приглашаем следить за обсуждением на странице Visa в Facebook.