В 2020 году Apple представит 5 новых моделей iPhone, включая версии с 5G NR mmWave и Sub-6 GHz

Го Минхао (Guo Minghao), известный аналитик по продукции Apple, в очередной раз подтвердил, что в этом году компания Apple выпустит 5 новых моделей iPhone. Это 4,7-дюймовая ЖК-модель, 5,4-дюймовая, 6,1-дюймовая (задняя двойная камера), 6,1-дюймовая (задняя тройная камера) и 6,7-дюймовая версии. Устройства будут поддерживать технологию миллиметровых волн/Sub-6 GHz.

В своем модеме 5G с поддержкой миллиметрового диапазона Apple будет использовать как стандартный диапазон Sub-6 GHz, так и Sub-6 GHz+. Смартфоны с поддержкой 5G будут выпущены вероятно в конце третьего или в начале четвертого квартала 2020 года.

В связи с добавлением поддержки технологий связи Sub-6 GHz и mmWave, аналитик ожидает, что поставки iPhone 2020 составят 80–85 млн. устройств в текущем году. Прогнозируется повышение стоимости моделей с поддержкой 5G на 140 долларов.

В декабре прошлого года другой аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) подтвердил сведения о 4 новых моделях iPhone, а также о предстоящем анонсе бюджетного iPhone SE 2. Он также сообщил, что в следующем году Apple может представить смартфон, полностью лишенный каких-либо разъемов.