В 2019 году IBM снова стала лидером по патентам в США

В 2019 году изобретатели IBM получили в США 9262 патента, сообщается на сайте компании. Это рекорд по количеству патентов, когда-либо выдававшихся компаниям в США. Компания IBM уже 27-й год подряд возглавляет список тех, кто получил больше всего патентов. В 2019 году она стала первой по количеству патентов США, выданных в таких ключевых технологических областях, как искусственный интелект, блокчейн, облачные вычисления, квантовые вычисления и безопасность.

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В частности, компания получила свыше 1800 патентов в области искусственного интеллекта, включая методику обучения систем ИИ тому, как понимать и определять нюансы и следствия, стоящие за определенным текстом или фразами речи на основе анализа другого связанного содержимого.

Компания также лидирует по количеству выданных патентов на блокчейн, включая технологии повышения безопасности сетей. Один из запатентованных методов помогает противостоять «атакам воспроизведения», когда злоумышленник копирует и использует информацию подписи из одной транзакции в блокчейне, чтобы выполнять другие неавторизованные транзакции.

Также IBM получила более 2500 патентов на облачные технологии, включая патент на метод совместного управления платформами облачных и не облачных вычислений. Работая через унифицированный портал, этот метод получает, организует и оптимизирует входящие облачные и не облачные задачи и запросы. Это может помочь организациям постепенно перейти на облачные платформы.

Программа квантовых вычислений IBM продолжала развиваться в 2019 году. Новации IBM в области квантовых вычислений включали метод масштабирования квантового компьютера для поддержки дополнительных кубитов, а также возможность прорывного подхода к моделированию молекул.

Среди 1400 патентов безопасности можно отметить новаторскую работу в области гомоморфного шифрования — методики, которая позволяет пользователям работать с зашифрованными данными без необходимости их дешифрования. IBM получила патент, который описывает основанный на подписях подход для гомоморфных функций кодирования сообщений, помогающий гарантировать подлинность данных.

С 1920 года компания IBM получила уже более 140000 патентов США.