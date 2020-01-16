США и Китай подписали первый этап торговой сделки

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ (Liu He) подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между странами, передает Reuters.

В рамках договоренностей Китай в течение двух лет должен купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на 200 млрд. долларов. Благодаря сделке Вашингтон отменил запланированное на декабрь прошлого года повышение пошлин на китайские товары, включая телефоны, игрушки и ноутбуки.

При этом, уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью 250 млрд. долларов остаются в силе до тех пор, пока страны не заключат второй этап сделки, заявил Трамп. Такое решение он объяснил тем, что иначе у США не осталось бы «козырей для переговоров».

«Это очень важное и замечательное событие. Сегодня мы с Китаем делаем исключительный и беспрецедентный шаг к будущей торговле на принципах справедливости и взаимности, подписывая первый этап исторического торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. Сегодня мы исправляем ошибки прошлого и обеспечиваем будущее, в котором для американских рабочих, фермеров и семей будет экономическая справедливость и безопасность», — заявил Трамп.

В свою очередь, Лю Хэ отметил, что соглашение положительно отразится не только на КНР и США, но и на всем мире.

«Это взаимовыгодное соглашение, которое обеспечит стабильный экономический рост, продвижение мира и процветания и будет служить интересам производителей и потребителей в обеих странах. В то же время — это соглашение не направлено против и не затронет законные интересы какой-либо третьей страны и соответствует нормам ВТО», — сказал вице-премьер Госсовета КНР.

Обсуждение второго этапа торгового соглашения началось сразу же после подписания первого.