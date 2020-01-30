Unicode Consortium представила новый набор эмодзи: мужчина в фате, гендерно-нейтральный Санта и т.д.

Организация Unicode Consortium представила список Emoji 13.0, в который вошло 117 новых эмодзи. Среди них — 62 эмодзи полностью самостоятельные и новые, а еще 55 приходится на гендерные варианты и версии с разными оттенками кожи.

Список эмодзи включает мужчину в фате, женщину в смокинге, гендерно-нейтрального Санта-Клауса и трансгендерный флаг. Также в наборе появились такие символы, как матрешка, ниндзя, кормящий младенца человек, итальянский жест пальцами, улыбающееся лицо со слезой, анатомическое изображение легких и сердца, черная кошка, мамонт, червяк, и многое другое.

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В зарубежных СМИ признали, что добавление этих смайликов — это последний шаг, предоставивший ЛГБТ-сообществу равноправия в плоскости эмодзи, которые достаточно часто используются во время интернет-общения по всему миру.

Новые эмодзи станут доступны во второй половине 2020 года на Android 11, iOS 14, Windows 10 и других программных платформах.