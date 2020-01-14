14.01.2020

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Умный кондиционер Xiaomi превосходит современные стандарты энергоэффективности

Xiaomi Smartmi Air Conditioner A

Компания Xiaomi официально представила новый умный кондиционер Smartmi Air Conditioner A. По словам производителя, модель превосходит современные стандарты энергоэффективности.

По оценке центра сертификации, модели Xiaomi Smartmi Air Conditioner A соответствует годовому коэффициенту полезного действия (APF) в 4,65 единицы, что заметно выше топового стандарта для Китая, оцененного в 4,5 единицы. При этом используемый на территории страны стандарт считается одним из самых жестких в мире. Чем выше значение APF, тем более экономичным является кондиционер. Такой уровень энергоэффективности был достигнут благодаря использованию специального частотного двигателя с преобразователем.

Новый кондиционер Xiaomi экономит около 20% энергии, если сравнивать его с самой продвинутой по части энергоэффективности моделью из ныне представленных на рынке. Кроме того, новинка компании отличается поддержкой умных функций и является частью экосистемы умного дома. В кондиционере предусмотрено управление со смартфона или с помощью фирменного голосового помощника Xiao AI.

Стоимость Xiaomi Smartmi Air Conditioner A в Китае составляет 333 доллара за модель мощностью 1 кВт и 391 доллар за версию мощностью 1,5 кВт.

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