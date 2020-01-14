Умный кондиционер Xiaomi превосходит современные стандарты энергоэффективности

Компания Xiaomi официально представила новый умный кондиционер Smartmi Air Conditioner A. По словам производителя, модель превосходит современные стандарты энергоэффективности.

По оценке центра сертификации, модели Xiaomi Smartmi Air Conditioner A соответствует годовому коэффициенту полезного действия (APF) в 4,65 единицы, что заметно выше топового стандарта для Китая, оцененного в 4,5 единицы. При этом используемый на территории страны стандарт считается одним из самых жестких в мире. Чем выше значение APF, тем более экономичным является кондиционер. Такой уровень энергоэффективности был достигнут благодаря использованию специального частотного двигателя с преобразователем.

Новый кондиционер Xiaomi экономит около 20% энергии, если сравнивать его с самой продвинутой по части энергоэффективности моделью из ныне представленных на рынке. Кроме того, новинка компании отличается поддержкой умных функций и является частью экосистемы умного дома. В кондиционере предусмотрено управление со смартфона или с помощью фирменного голосового помощника Xiao AI.

Стоимость Xiaomi Smartmi Air Conditioner A в Китае составляет 333 доллара за модель мощностью 1 кВт и 391 доллар за версию мощностью 1,5 кВт.