Транскаспийские фибер-оптические линии превратят Азербайджан в цифровой центр между Азией и Европой

Компания AzerTelecom, магистральный интернет провайдер, связывающий Азербайджан с международной сетью интернета, продолжает работу над программой «Azerbaijan Digital Hub», направленной на превращение Азербайджана в региональный цифровой центр для Кавказа, СНГ, Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и других соседних регионов.

В рамках первой фазы программы, компания осуществляет проекты по построению устойчивой магистральной инфраструктуры в стране и за ее пределами. В настоящее время начаты проекты с целью прокладки по дну Каспия фибер-оптических кабельных линий по маршрутам Азербайджан — Казахстан и Азербайджан — Туркменистан.

С целью проложения кабельных линий по вышеуказанным маршрутам, 19 марта 2019 года было подписано межгосударственное соглашение между Азербайджаном и Казахстаном, а 28 ноября между Азербайджаном и Туркменистаном. В соответствии с этими соглашениями, прокладку кабеля Азербайджан — Казахстан протяженностью в 400 км с Азербайджанской стороны осуществляет компания AzerTelecom, а со стороны Казахстана KazTransCom и Transtelecom. Завершение проекта намечено на 2021-2022 год. В ноябре прошлого года в городе Актау Казахстана состоялась церемония закладки фундамента проекта маршрута Азербайджан — Казахстан, в которой участвовали премьер-министры и другие официальные лица обеих стран, а также руководители компаний-исполнителей проекта.

Проект прокладки кабельной линии по маршруту Азербайджан — Туркменистан протяженностью в 300 км будут осуществлять компании AzerTelecom и Turkmentelecom.

Генеральный директор AzerTelecom Фуад Аллахвердиев заявил, что кабельная линия в направлении Казахстана будет иметь пропускную способность не менее 4-6 терабит/с, а в направлении Туркменистана — 2-3 терабит/с.

«Позавчера глава государства господин Ильхам Алиев, принимая министра Транспорта, Связи и Высоких Технологий Рамина Гулузаде, затронул тему прокладки фибер-оптической кабельной линии по дну Каспия и отметил, что поскольку Азербайджан уже стал одним из важных транспортных центров Евразии, наша страна непременно должна превратиться еще и в центр в области прокладки линий связи, интернета и фибер-оптичеcкой связи. Наша главная задача состоит в том, чтобы эти стратегические проекты, находящиеся в центре внимания господина Президента, осуществлялись в рамках программы Azerbaijan Digital Hub» — отметил Ф.Аллахвердиев.

В результате прокладки этих магистральных фибер-оптических кабельных линий по дну Каспия вдоль исторического Шелкового пути, соединяющего Азию с Европой посредством Азербайджана, сформируется Цифровой Шелковый путь. Линия по маршруту Казахстан позволит удовлетворить потребности Казахстана и Китая в дата-трафике, а линия по маршруту Туркменистан — Туркменистана, Узбекистана, Афганистана, Пакистана и Индии.

AzerTelecom — дочернее предприятие компании Bakcell, первого мобильного оператора и провайдера самого скоростного мобильного интернета Азербайджана. AzerTelecom предлагает широкий спектр современных услуг для местных и иностранных компаний в сфере телекоммуникаций.