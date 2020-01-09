09.01.2020

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TP-Link представила роутеры Archer GX90 и Archer AX90 с поддержкой Wi-Fi 6

Archer GX90

Компания TP-Link представила на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе роутеры Archer GX90 и Archer AX90 с поддержкой Wi-Fi 6.

Archer GX90 был разработан специально для геймеров. Это трехдиапазонный маршрутизатор со скоростью передачи данных до 6600 Мбит/с и выделенным игровым каналом со скоростью до 4808 Мбит/с. Специальное программное обеспечение предлагает следующие функции:

  • Game Accelerator — ставит для игр выше приоритет;
  • Game Statistics — позволяет просматривать различную статистику: задержку в режиме реального времени, длительность игры, производительность системы.

Также к Archer GX90 можно подключить пакет TP-Link HomeCare Pro, в который входит антивирус и родительский контроль.

TP-Link Archer GX90 поступит в продажу во втором квартале по цене 330 долларов.

Компания также представила роутер Archer AX90 с поддержкой Wi-Fi 6 для пользователей, которым игровые функции не нужны. Роутер также обеспечивает скорость до 6600 Мбит/с, оснащен восемью антеннами, 2.5 Гбит/с WAN/LAN портом, 1 Гбит/с WAN/LAN портом, тремя гигабитными LAN-портами, а также USB-A 3.0 и USB-A 2.0. Эту модель можно будет приобрести в апреле за 300 долларов.

TP-Link также выпустит Wi-Fi адаптер Archer TX3000E, который позволит пользователям получить скорость в три раза выше, чем обычный Wi-Fi стандарта AC. Это решение ориентировано на геймеров, которые хотят отказаться от проводного подключения и играть по Wi-Fi. Стоимость адаптера 50 долларов, а в продажу он поступит уже в текущем месяце.

Для пользователей, у которых большой дом и есть роутер, с трудом покрывающий всю площадь, TP-Link предлагает Wi-Fi 6 усилитель RE505X. В продаже он появится в марте по цене 70 долларов.

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