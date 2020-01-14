Tesla предлагает 1 млн. долларов и электромобиль за взлом Model 3 на конкурсе Pwn2Own

Чтобы повысить безопасность своих автомобилей и показать, насколько серьезно Tesla работает над их защитой, компания уже несколько лет сотрудничает с Trend Micro в рамках Zero Day Initiative и ежегодного мероприятия Pwn2Own. Второй год подряд Tesla выступает спонсором в категории «Автомобили», предлагая участникам конкурса большие денежные призы и Model 3 за взлом электромобиля.

Согласно условиям конкурса, который пройдет в марте в канадском Ванкувере, участники, которые смогут взломать программное обеспечение Model 3 в сумме получат около 1 млн. долларов и сам электромобиль. Для участников разработано несколько уровней «взлома» Tesla Model 3 за каждый из которых назначена определенная награда. Самый сложный предусматривает вход в систему через Wi-Fi, Bluetooth или модем с последующим выполнением кода в системах VCSEC, Gateway или Autopilot. За это можно получить 500 тыс. долларов. Другие призы (400 тыс. и 100 тыс. долларов) предусмотрены за выполнение кода в одной или двух разных подсистемах.

В прошлом году на Pwn2Own два исследователя безопасности были награждены автомобилем Model 3 за взлом через браузер информационно-развлекательной системы. Участники команды Fluoroacetate Амат Кама (Amat Cama) и Ричард Чжу (Richard Zhu) использовали ошибку JIT в браузере для выполнения кода на прошивке автомобиля и отображения сообщения на экране.