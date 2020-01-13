Технология Sensel может сделать сенсорной практически любую поверхность

Во время выставки CES 2020 компания Sensel презентовала новую технологию, которая способна сделать сенсорной практически любую поверхность.

Сенсор представляет собой полоску из 25 датчиков. Они не только могут реагировать на давление, но и различать его степень. При этом максимальная степень нажатия, которую они могут распознать, равна пяти кг. Совмещение такой пленки с изогнутой частью дисплеев смартфонов позволит размещать виртуальные кнопки на кромках корпуса.

В Sensel считают, что созданные компанией датчики «знают намерения пользователя». Другими словами, они осуществляют измерение силы нажатия и могут определить, когда человек просто держит устройство в руке, а когда целенаправленно нажимает на ту или иную кнопку управления. Более того, датчики могут определять тип захвата, позволяя таким элементам, как кнопка питания и регулировка громкости, перемещаться с одной стороны на другую, чтобы соответствовать положению устройства.

На выставке компания продемонстрировала, как сенсор разграничивает нажатия для фокусировки камеры, спуска и серии снимков. В Sensel также утверждают, что сенсорными полосками можно будет пользоваться даже в перчатках. Кроме того, установить их можно практически в любой материал и разместить на смартфоне в любом месте.

Технология может найти применение не только в смартфонах. Разработчики продемонстрировали работу датчиков совместно с деревянной и кожаной поверхностями. Сейчас компания готовит комплект разработчика и программные компоненты, чтобы датчики можно было использовать в реальных продуктах.