TCL представила новую линейку смартфонов

Компания TCL представила на выставке CES 2020 новую линейку смартфонов, в которую входят модели TCL 10 5G, 10 Pro и 10L. Стоимость каждого из них не превысит 500 долларов.

Все устройства оснащены дисплеями с использованием технологии NXTVISION. Модели TCL 10 5G и TCL 10L имеют плоские дисплеи, 10 Pro получил изогнутый AMOLED-экран.

TCL 10 5G — это первый 5G-смартфон компании, который будет оснащен, предположительно, однокристальной системой Snapdragon 765G. Он получил большой экран с отверстием для камеры и четырехмодульную основную камеру. Основной датчик изображения будет иметь разрешение 64 Мп.

Экран TCL 10 Pro получил каплевидный вырез для фронтальной камеры и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Смартфон также получил четырехмодульную основную камеру с главным 64 Мп датчиком.

Модель TCL 10L получила камеру с четырьмя датчиками, основной — разрешение 48 Мп. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Как и у TCL 10 5G, фронтальная камера у него врезана в угол экрана.

Смартфоны поступят в продажу во втором квартале этого года, а все подробности будут раскрыты в феврале на Mobile World Congress.