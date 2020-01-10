10.01.2020

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TCL показала прототип складного смартфона

TCL

Кроме бюджетных аппаратов, на выставке CES 2020 компания TCL продемонстрировала прототип своего первого складного смартфона. Устройство складывается как книжка, как это было реализовано в Samsung Galaxy Fold.

TCL

7,2-дюймовый дисплей с широкими рамками имеет разрешение 2К. Аппаратом можно пользоваться исключительно в развернутом состоянии из-за того, что не предусмотрен экран на внешней стороне.

Из других известных подробностей можно отметить наличие четырех датчиков в основной камере и поддержку работы в сетях пятого поколения. Технические подробности устройства компания раскрывать не стала.

Представители TCL отметили, что привезли на выставку «работающий прототип» — финальная версия аппарата может претерпеть ряд визуальных изменений.

Ожидается, что смартфон будет одним из самых доступных сгибаемых решений на рынке за счет того, что компания сама производит сгибаемые дисплеи.

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