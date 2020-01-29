29.01.2020

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Свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10

Windows 10

Специалисты AV-Test подготовили свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10, который показывает преимущества тех или иных защитных приложений.

На сегодняшний день почти все антивирусы предоставляют хорошую либо отличную защиту. Единственными исключениями стали eScan ISS и Total AV с 4,5 и 4 баллами соответственно. Остальные решения обеспечивают 5 и больше баллов по шкале защиты.

BullGuard IS, Kaspersky IS и Norton Security — эти программы набрали максимальный балл во всех тестах. Также очень хорошо себя показали AhnLab V3, Avast Free Antivirus, Avira Pro, K7 Total Security, Windows Defender и Vipre.

Стоит отметить Windows Defender — интегрированный в Windows 10 бесплатный антивирус для большинства пользователей будет оптимальным выбором.

Для тестирования использовались последние на тот момент версии на базовых настройках. При этом они могли использовать собственные облачные системы и другие механизмы для анализа и устранения угроз.

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